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مقتل مدني بهجوم مسلح واعتقال 9 مطلوبين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-03T17:56:31+0000
مقتل مدني بهجوم مسلح واعتقال 9 مطلوبين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط المحافظة، في وقت القت قوة امنية القبض على 9 مطلوبين بمحافظة ذي قار المجاورة، جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن واردوه قتيلاً بمنطقة حي المعلمين وسط محافظة ميسان"، مبيناً أن "الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة المجنى عليه للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية".

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار، إنها نفذت حملة أمنية واسعة لإلقاء القبض على المطلوبين ومداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظة، مبينة أن الحملة  أسفرت عن إلقاء القبض على تسعة متهمين مطلوبين وفق المواد القانونية ٣٢ و ٢٨ من قانون المخدرات وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة وأدوات تعاطي وأسلحة نارية.

وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق المواد القانونية المسندة اليهم.

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