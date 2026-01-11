مقتل مدني بهجوم مسلح في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شاب يبلغ من العمر 27 عامًا في منطقة رحيم أوه شمالي محافظة كركوك، عقب شجار تطور إلى هجوم مسلح، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الضحية كان برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث نشب خلاف بينهم لأسباب لم تُعرف بعد، قبل أن يتطور إلى شجار استخدمت فيه الأسلحة، ما أسفر عن إصابة الشاب إصابة قاتلة أودت بحياته في موقع الحادث.

وأضاف أن القوات الأمنية، ولا سيما فرق مكافحة الإجرام، تحركت فور تلقيها البلاغ، وشرعت بفتح تحقيق موسع في الحادث، وتمكنت خلال أقل من ثلاث ساعات من تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم، وجميعهم من معارف الضحية.