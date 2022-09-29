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مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد وإصابة مزارع بانفجار بديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-29T06:59:43+0000
مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد وإصابة مزارع بانفجار بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمقتل مدني بهجوم مسلح في العاصمة بغداد، بينما أُصيب مزارع بجروح بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال مصدر في الشرطة من بغداد لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن حي العدل ما أسفر عن مقتله في الحال بعد اصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس.

هذا لاذ المسلحون بالفرار رغم اطلاق النار عليهم من قبل مفرزة للجيش كانت قريبة على مكان الحادث.

في غضون ذلك اشار مصدر أمني في ديالى إلى إصابة مزارع جراء انفجار عبوة ناسفة في أطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مزارعا أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة في أحد البساتين في قرية (الدوريبن).

واضاف أن قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث.

وتتعرض مناطق ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.

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