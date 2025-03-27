مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد واعتقال عصابة سرقة وتجارة مخدرات بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد، فيما أعلنت شرطة البصرة، الاطاحة بعصابة متورطة بالسرقة والاتجار بالمخدرات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة العماري شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما شرعت قوة أمنية بتطويق مكان الحادث والبحث عن المنفذين".

وفي البصرة، تمكنت مفارز مكافحة الاجرام من القاء القبض على عصابة خطيرة متورطة في السرقة والتسليب وتعاطي وترويج المخدرات.

وبحسب بيان لشرطة البصرة، ورد للوكالة، فإن أفراد العصابة اعترفوا خلال التحقيقات، بتنفيذهم ثلاث عمليات سرقة تضمنت سرقة دراجة نارية في منطقة القيادة البحرية حيث قام صاحب الدراجة بملاحقتهم الا انهم اطلقوا النار عليه قبل الفرار بالدراجة المسروقة، سرقة دراجة نارية نوع وزوازة في منطقة المعقل، وسرقة حقيبة يد من امراة في سوق الجبيلة حيث كانت تحتوي على هاتفين نقالين ومبلغ مالي.