مقتل مدني بنيران مسلحين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين بسبب ثأر قديم في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (لاندكورز) فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني في منطقة الغزالية ما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشيير إلى أن المجنى عليه لديه ثأر قديم"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".