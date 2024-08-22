مقتل مدني بنيران شقيق زوجته في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل مدني بنيران شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية قام بقتل مواطن عندما كان يستقل سيارته في حي الجهاد غربي بغداد، ما أدى إلى مصرعه في الحال".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، كما فتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية أفادت بأن القاتل هو شقيق زوجة المجنى عليه وسبب القتل خلافات عائلية".

وتابع المصدر "تم إلقاء القبض على والد القاتل وزوجة المجنى عليه وذلك لكونهما من المحرضين على عملية القتل إذ قاما بالاتصال به وطلبا منه الحضور إلى منزلهم"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".