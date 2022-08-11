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مقتل مدني بنزاع عشائري في خانقين وانتشال جثة شاب غرب بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2022-08-11T07:34:44+0000
مقتل مدني بنزاع عشائري في خانقين وانتشال جثة شاب غرب بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، بانتشال جثة غريق شمال غرب بعقوبة، في وقت قتل مدني جراء نزاع عشائري في مدينة خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب غريق من نهر دجلة في ناحية جديدة الشط، (٢٥ كم شمال غرب بعقوبة)"، موضحا ان "الجثة تم نقلها إلى الطب العدلي".

وتحذر الشرطة النهرية من السباحة في المسطحات المائية كونها خالية من اجراءات السلامة والامان، التي تسببت بزيادة حوادث الغرق في المحافظة.

إلى ذلك، نشب شجار مسلح قرب أحد المواكب الحسينية بين أطراف من عشيرة (الاركوازية) بسبب نزاعات وخلافات عشائرية قديمة، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص جراء إطلاق نار خلال الشجار.

وبحسب المصدر الأمني، فإن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

 

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