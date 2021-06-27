مقتل مدني بمشاجرة مسلحة في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمقتل أحد المدنيين بمشاجرة مسلحة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المهوال العشائري حيدر الحساني قتل بطلق ناري في رأسه بعدما دخل بمشاجرة مسلحة مع احد المقاولين في منطقة الجديدة الرابعة وسط المحافظة".

وبين المصدر، أن " سبب الشجار هو الخلاف على مبلغ بناء بذمة المجنى عليه"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وتابع المصدر، أن" الأجهزة باشرت بملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".