مقتل مدني بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني باشتباك مسلح، هو الثاني، خلال ساعات في مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت بين شخصين في منطقة الأمين شرقي بغداد، لأسباب لم تُعرف بعد، وتطورت إلى استخدام سلاح خفيف (مسدس)، ما أسفر عن مقتل أحد الطرفين، فيما لاذ الآخر بالفرار.

وفجر اليوم، قُتل مدني آخر جراء اشتباك مسلح بين قوة أمنية وتاجري مخدرات في قطاع 76 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية كانت قد نصبت كميناً لاثنين من تجار المخدرات، إلا أن العملية تطورت إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد رواد مقهى قريب بالرصاص عن طريق الخطأ، وفارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.