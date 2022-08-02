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مقتل مدنيين اثنين أحدهما نحرا في الهندية وسنجار

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T17:00:38+0000
مقتل مدنيين اثنين أحدهما نحرا في الهندية وسنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في بابل ونينوى، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين أحدهما نحرا على يد مسلحين مجهولين في حادثين متفرقين بالمحافظتين.

وقال مصدر أمني، في بابل، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار، مساء اليوم، على رجل اثناء وجوده أمام منزله في ناحية سدة الهندية شمال المحافظة ما أسفر عن مقتله في الحال، مبينا أن قوة أمنية أخلت جثمان الضحية وفتحت تحقيقا في الحادثة لكشف ملابساته.

وفي نينوى، قال مصدر أمني فيها، لوكالة شفق نيوز، ن قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة راعي أغنام مجهولة الهوية منحورة، وعليها اثار تعذيب في قرية خنصور ضمن قاطع قضاء سنجار غرب الموصل، مركز المحافظة.

وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساته. 

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