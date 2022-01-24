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مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T16:25:23+0000
مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بمقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح في اطراف ناحية الوجيهية  شمال شرق بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين يستقلون سيارة صالون اطلقوا النار على اربعة اشخاص يستقلون دراجات نارية في قرية الحساوية 10 كم شمال ناحية الوجيهية، ما أدى الى مقتل اثنين منهم في الحال، ولاذ المهاجمون بالفرار".

وبين ان "قوات الامن حضرت الى مكان الحادث ونقلت جثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتح تحقيقا لمعرفة المهاجمين"، مؤكدا ان "الحادث جنائي وتقف وراءه جهات مسلحة".

وتشهد مناطق اطراف الوجيهية هجمات وحوادث امنية بسبب التركيبة السكانية ووجود بؤر للارهاب والجماعات الخارجة عن القانون في مناطقها.

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