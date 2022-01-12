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مقتل منتسب سابق بالحشد العشائري بهجوم مسلح في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T19:11:43+0000
مقتل منتسب سابق بالحشد العشائري بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الاربعاء، بمقتل منتسب سابق في الحشد العشائري بهجوم مسلح شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، مساء اليوم، تجاه المدرس الحالي عمر محمد خلف وهيب البياتي (تولد 1982) والمنتسب السابق في الحشد العشائري لواء نداء ديالى، أمام منزله في قرية البيات شمالي قضاء المقدادية، ( ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة)، واردوه قتيلاً في الحال".

واضاف، أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

ويشهد قضاء المقدادية في اوقات متفاوتة هجمات مسلحة واغتيالات لدواع "إرهابية" أو ثارات شخصية.

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