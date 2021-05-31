مقتل مدرس بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، باغتيال مدني، ومصرع طفل بحادثين منفصلين في قضائي المقدادية والخالص بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، اليوم، على مدني يعمل مدرساً قرب منزله في منطقة بلور، بقضاء المقدادية، ( ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذهم الجريمة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وفي حادث آخر، لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه جراء سقوطه من سطح منزله في حي العائلات وسط قضاء الخالص، ( ١٥ كم شمال شرق بعقوبة).