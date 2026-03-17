مقتل محقق قضائي وسطو مسلح على منفذ في ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة محقق قضائي في محكمة استئناف ذي قار مقتولاً بظروف غامضة بعد اختفائه ليومين، فيما شهدت مدينة الناصرية عملية سطو مسلح استهدفت منفذاً للصيرفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن جثة المحقق القضائي عُثر عليها مرمية في موقع الطمر الصحي، بعد فقدانه منذ يومين، مبيناً أنه تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي حادث منفصل، أضاف المصدر أن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منفذ للصيرفة في منطقة حي أور وسط مدينة الناصرية، سرقوا خلالها مبلغ 30 مليون دينار، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.