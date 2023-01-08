مقتل محامٍ في ميسان والشرطة تعلن سبب وقوع الحادث

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ميسان ، فجر اليوم الأحد ، بمقتل المحامي (علي كريم زكي) بسبب خلاف عشائري مع اقربائه في مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه بعد الاخبار عن مقتل المحامي في احدى المناطق السكنية من مدينة العمارة ، على الفور أوعز قائد شرطة المحافظة اللواء (ناصر لطيف الاسدي) ، بالتحقيق في مجريات الحادث وباشرافه الشخصي.

وأضافت، حيث تبين سبب الخلاف حول طلاق (امرأة) قبل سنة وتجدد الخلافات بين المجني عليه واقربائه من "نسابته" مما أدى حصول حادث القتل بعد قيام ثلاثة من الجناة يستقلون عجلة نوع (بيك اب) بإطلاق النار على "المحامي" كاشفين اللثام عن وجوههم.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أنه خلال البحث والتحري ، تمكنت مفارز الأجهزة الامنية المختصة من التوصل والتعرف على هوية الجناة واخذ الموافقة القضائية ، ولاتزال جهود العمل منصبة في ملاحقتهم الى حين اعتقالهم وتقديمهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل وفق القانون .