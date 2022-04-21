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مقتل مجندة تركية تنتمي للعماليين بانفجار في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T17:55:23+0000
مقتل مجندة تركية تنتمي للعماليين بانفجار في سنجار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل مجندة تركية الجنسية تنتمي لحزب العمال الكوردستاني، اثر انفجار عبوة ناسفة ضمن قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المجندة التركية يبلغ عمرها نحو ٢٥ سنة، قتلت أثناء قيامها بزرع عبوة ناسفة قرب مجمع بارا التابع لسنجار، نتيجة انفجار العبوة".

وأضاف المصدر، أن "هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ أصيب إيزيديان من من المنتمين للعمالليين، قبل أشهر عدة وبنفس الطريقة، في أطراف جبل سنجار، قبل أن تعتقلهم القوات الأمنية بعد نقلهم إلى مستشفى الجمهوري في الموصل، وذلك بناء على معلومة استخبارية كشفت عن سبب إصابتهما".

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