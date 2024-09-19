مقتل مجموعة من داعش بينهم قيادي "خطير" واعتقال آخرين بعملية في كركوك (صور+ 18)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن الضربة الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية العراقية أسفرت مقتل مجموعة من عناصر داعش، فيما تمكنت قوة مشتركة من اعتقال ستة من عناصر التنظيم المتشدد في عملية امنية شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات ( F16 ) العراقية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في أطراف قرية "العطشانة والزاكة" التابعة لقضاء الدبس 65 كم شمال غربي كركوك استنادا الى معلومات جهاز المخابرات العراقي والاستخبارات العسكرية.

وأضاف المصدر أن " قوة مشتركة اقتحمت مواقع التنظيم و تجري تحقيقاتها لمعرفة هوية الإرهابيين الذين قتلوا في الضربة الجوية".

وفي السياق أكد المصدر أن قوة مشتركة تمكنت من اعتقال ستة عناصر من عناصر داعش الارهابي في عملية نفذت في اطراف قضاء الدبس وبين المعتقلين عنصر ارهابي خطير"، مشيرا الى أنه "تم اعتقالهم وفق معلومات أمنية وتم نقلهم إلى مقر احتجاز للتحقيق معهم".

من جهتها أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية و بعملية مشتركة قتلت 6 ارهابيين أحدهم قيادي في تنظيم داعش ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إنه بعد سلسلة عمليات استخبارية نوعية لجهاز المخابرات (..) وبمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين، وبجهد فني ومراقبة وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F16 اليوم الخميس ثلاث ضربات موجعة".

وأوضح البيان أن تلك الضربات "أسفرت عن قتل مفرزة ارهابية تتكون من (6) عناصر في بينهم الارهابي (عمر صلاح نعمة) المكنى (ابو خطاب) أحد أخطر قيادات داعش الارهابي وآمر ما يسمى (قاطع البو حمدان في ولاية كركوك) والارهابي عثمان ابو عبد وكذلك الإرهابي عز الدين هشام".

ووفقا للبيان فقد "أعقبها عملية مداهمة وتفتيش للمكان المستهدف من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بالإشتراك مع قطعات جهاز مكافحة الارهاب حيث تم العثور على جثث الارهابيين وعدد من الأحزمة الناسفة والاسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة والتي كانت تستخدم من قبلهم".

و نفذ الطيران الحربي العراقي، في وقت سابق من صباح اليوم، قصفًا مكثفًا على مواقع لتنظيم "داعش"، وذلك بالتزامن مع بدء قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي عملية أمنية في شمال غربي كركوك.