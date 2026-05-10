مقتل متهم بـ"الإرهاب" خلال اشتباك مع قوة أمنية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الأحد، بمقتل مطلوب بتهمة "الإرهاب" بعد اشتباكه مع قوة أمنية نفذت أمر مطاردة واعتقال بحقه في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتهم هاجم القوة الأمنية برمانة يدوية لم تنفجر، قبل أن يطلق النار من سلاح نوع "كلاشنكوف"، ما دفع القوة إلى الرد وإصابته في مناطق مختلفة من جسده.

وأضاف أن المتهم نُقل إلى المستشفى عقب الاشتباك، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.