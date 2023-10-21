مقتل متهم باشتباك مع قوة أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل متهم باشتباك مع قوة أمنية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية خرجت لغرض تنفيذ واجب امر قبض وتحري بحق أحد المطلوبين بقضايا تزوير وتهديد والذي كان يسكن داخل احد الشقق المشبوهة ضمن منطقة زيونة".

وأضاف "أثناء القبض على المتهم حصلت مقاومة واشتباك واعتداء من قبل المتهم وكان يروم سحب سلاح من أحد افراد المفرزة المنفذة للواجب وبعد محاولته السيطرة على المتهم حصل اطلاق نار من مسدس المنتسب أعلاه أصابت المتهم بمنطقة الرقبة وفارق الحياة على الفور".

واشار المصدر الى "توقيف المنتسب كإجراء اصولي".