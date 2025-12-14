مقتل متقاعد بإطلاق نار داخل متجره شرقي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل مواطن متقاعد يبلغ من العمر 51 عاماً، إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل متجره في ناحية ليلان شرقي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً مجهولاً أقدم على إطلاق النار على الضحية ويدعى (أ. م. ص) داخل متجره، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يفر الجاني إلى جهة غير معلومة".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة، فيما تستمر الجهود لملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه".