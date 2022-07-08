مقتل متظاهر وأحد أفراد حماية برلماني عراقي اثر اشتباك مع محتجين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في بابل، اليوم الجمعة، بأن متظاهراً وأحد أفراد حماية برلماني عراقي قتلا إثر اشتباك مع محتجين في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن تظاهرات نظمت اليوم، أمام مكتب النائب عن كتلة صادقون الممثلة عن حركة العصائب علي تركي في قضاء القاسم بمحافظة بابل، مبينا ان التظاهرات طالبت باقالة قائممقام القضاء المدعوم من حركة العصائب.

وأوضح المصدر، أن أحد حمايات مكتب النائب توفي جراء التدافع مع المحتجين الذين حاولوا اقتحام المكتب، مضيفا أن حمايات المكتب ردت باطلاق نار اسفر عن مقتل احد المتظاهرين.