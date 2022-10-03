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مقتل لاعب كرة قدم عراقي وسط ظروف غامضة

Category: أمـن

Date: 2022-10-03T15:21:48+0000
مقتل لاعب كرة قدم عراقي وسط ظروف غامضة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة أحد الرياضيين السابقين مقتولاً داخل عجلته قرب الجسر الهولندي شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وسط ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المجنى عليه تم قتله بواسطة رصاصتين في الصدر، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية، وتم فتح تحقيقات فورية بالحادث لمعرفة ملابساته".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الضحية هو (مطر حمزة) ويتراوح عمره بالخمسين، وكان قد مثّل نادي الناصرية سابقاً، ونادي رواد العمال أيضاً.

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