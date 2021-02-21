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مقتل لاجئ عراقي وإصابة آخر في مخيم الهول في سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-02-21T04:53:34+0000
مقتل لاجئ عراقي وإصابة آخر في مخيم الهول في سوريا

شفق نيوز/ قتل لاجئ عراقي وأصيب آخر، بإطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين في مخيم الهول جنوب الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة عبر تويتر أنه "لا تزال الجرائم تتصاعد داخل مخيم الهول من قبل خلايا الاغتيال التي لا تزال تنفذ عملياتها الإرهابية في المخيم".

واضافت "قسد" أن الخلايا "أطلقت النار على لاجئ عراقي عمره 30 عاما أمس السبت وقتلته، فيما تعرض لاجئ عراقي اخر 55 عاما لإطلاق نار".

وقال مصدر أمني من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز أنه "عثر السبت على جثة اللاجئ العراقي (أبو عمار) وقد قتل بعدة طلقات في الصدر صباح أمس".

وأضاف المصدر أن "اللاجئ العراقي الاخر ويدعى صباح جاسم محمد أصيب هو الآخر بطلق ناري في البطن من قبل مجهولين".

ويشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، تصاعداً كبيراً في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 والتي يقف خلفها خلايا تنظيم داعش داخل المخيم بحسب مسؤولين في المخيم.

ومنذ بداية العام الجديد شهد المخيم 21 جريمة قتل، 14  منهم من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 سوريين بينهم امرأتان و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، و عنصران من الآسايش، فيما قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للآسايش.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.

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