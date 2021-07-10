مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول بسوريا

شفق نيوز/ عثر يوم السبت على لاجئة عراقية مقتولة في القسم الثاني الخاص بالعراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال مصدر إداري من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية عثرت صباح اليوم على لاجئة عراقية مقتولة بجانب إحدى الخيم برصاصة في الرأس".

وأوضح المصدر أن "الجريمة حدثت في القسم الثاني الخاص بالعراقيين في مخيم الهول، ويعتقد أن خلايا تنظيم داعش تقف خلف العملية".

وشهد المخيم أكثر من 15 حالة قتل عقب العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي (الاسايش) ووحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية في آذار/ مارس الفائت.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.