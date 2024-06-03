مقتل قيادي في الحشد الشعبي بـ"مشاجرة عائلية" والقبض على الجناة (تحديث)

شفق نيوز/ اندلعت مساء اليوم الاثنين، مشاجرة مسلحة كان طرفاها اقارب.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين أقرباء لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء المحاويل في محافظة بابل.

واضاف ان المشاجرة اسفرت عن مقتل أحد الأطراف وهو القيادي بالحشد علي المعموري، مشيرا إلى وصول قوة امنية إلى مكان الحادث وفرضت اجراءات أمنية.

وفي وقت لاحق؛ أكدت وزارة الداخلية ان الحادث كان جنائيا وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان إلى أن "ما حصل هو ليست عملية اغتيال بل كان حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية داخل دار المجنى عليه مع ثلاثة أشخاص من أقاربه (أخ المجني عليه وصهريه)".

ولفت إلى أنه "تم إلقاء القبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، واعترفوا صراحة بالحادث".