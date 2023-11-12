مقتل قيادي في التيار الصدري بخلاف على مبلغ مالي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني ، اليوم الأحد، بمقتل قيادي بارز في التيار الصدري بخلاف على مبلغ مالي في محافظة الديوانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " القيادي في التيار الصدري، غيث الدليمي، قتل بهجوم مسلح أمام مزرعته بمنطقة حي الزيتون جنوبي مدينة الديوانية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الهجوم كانت نتيجة خلاف مالي مع نسابته"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".