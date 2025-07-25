مقتل قيادي عراقي بارز في تنظيم داعش بعملية امنية في سوريا

شفق نيوز - دمشق

افادت مصادر أمنية سورية، أن قوات مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وباسناد من المروحيات العسكرية وقوات التحالف الدولي، نفذت فجر اليوم الجمعة، عملية أمنية استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأسفرت العملية، وفقًا للمصادر، عن مقتل أربعة مطلوبين، من بينهم قيادي بارز في التنظيم عراقي الجنسية.

وأوضحت المصادر أن القوات استخدمت مكبرات الصوت لدعوة المطلوبين إلى تسليم أنفسهم، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في الموقع المستهدف.

وأغلقت وحدات من وزارة الدفاع جميع الطرق المؤدية إلى مكان العملية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المدينة.

ولم تُفصح المصادر عن أسماء أو هويات القتلى حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وفقا لوسائل اعلام عربية.