في محافظتين.. "الصقور" تقتل 3 "دواعش" بعملية نوعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن قوة استخبارية تمكنت من قتل قيادي بتنظيم "داعش" في عملية نوعية ضمن سلسلة جبال حمرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن قتل عنصرين من التنظيم في ديالى.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها (خلية الصقور) تفيد بتواجد عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين، وتم نصب كمين محكم أثمر بقتل قيادي في التنظيم".

وأضاف المصدر أن "العملية ما زالت مستمرة بغطاء جوي من سلاح الطيران العراقي والمعلومات الأولية تنحصر على قتل القيادي في الموقع المحدد من قبل القوة دون كشف مزيد من التفاصيل".

بدورها أعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية الصقور نفذت عملية نوعية اختصاصية بالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض في محافظة ديالى، وعلى مدار أيام متواصلة، تم خلالها رصد عنصرين إرهابيين أحدهما خطر جداً في منطقة حمرين".

وبينت أنه "وفقاً لهذه المعلومات الدقيقة فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنت من قتلهما وتبين أن أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزتهما.