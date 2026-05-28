مقتل قيادي بفصيل مسلح بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العراق.. فيديو

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الخميس، بمقتل قيادي بارز في فصيل مسلح إثر انفجار عبوة ناسفة، وإصابة مرافقه بجروح بليغة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القيادي ينتمي إلى كتائب "أنصار الله الأوفياء"، موضحاً أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل العجلة التي كان يستقلها.

وأضاف، أن الانفجار أسفر عن مقتل القيادي في الحال، فيما نُقل مرافقه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتُعد حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المسلحة ضمن الحشد الشعبي، وبرزت خلال الحرب ضد تنظيم "داعش".