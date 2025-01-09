مقتل قيادي بداعش و6 من معاونيه بضربة جوية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات كركوك، مساء الخميس، بمقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش و6 من معاونيه بضربة جوية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو العراقي، استهدفت وكراً للتنظيم في جبال حمرين، وأدت إلى مقتل ستة من عناصر داعش، ونائب والي كركوك".

وأكد المصدر، أن "بين القتلى عثر على نائب والي تنظيم داعش (أبو عبيدة)، فضلاً عن العثور على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".

وأشار المصدر، إلى "ضبط مواد دعم لوجستي مع أواني طبخ ومواد إسعافات أولية"، مؤكداً أن "سلسلة ضربات تعرض لها التنظيم خلال شهر أدت إلى مقتل 30 عنصراً".