مقتل "قصاب" وإصابة منتسب أمني بمشاجرة مسلحة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفين أحدهما قصاب والآخر منتسب في دائرة مكافحة الإجرام بقضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لمقتل القصاب وإصابة المنتسب بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب إلى مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".