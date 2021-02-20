مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي في تفجير استهدف سيارته (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله في تفجير استهدف رتل تابع للواء 47 في منطقة جرف النصر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن انفجار العبوة الناسفة يوم أمس في ناحية جرف النصر، شمالي محافظة بابل على عجلة للحشد الشعبي أدت الى مقتل قيادي في كتائب حزب الله.

وأضاف المصدر؛ ان القيادي ابو ياسر المعلم يشغل منصب قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله وأحد قياديي اللواء 47 التابع لهيئة الحشد الشعبي.

من جهتها؛ أعلنت كتائب حزب الله وفاة عمار عبد الحسين هادي العبودي (أبو ياسر المعلم)، أحد قياديي الكتائب.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أنه مجاهد قل نظيره، ومقاوم شح مثيله، قد قاوم قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وجاهد جهاد الأبطال حتى هزيمتهم، وساهم في الدفاع عن المقدسات، وحماية الحرمات (..) وعاش لحظات النصر على داعش وتحرير الأرض من العدو".

واضاف "إننا برحيله نعزي أنفسنا، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، وينعم عليه برضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنه سميع مجيب".

واعلن في وقت مبكر من اليوم السبت، تعرض اللواء 47 التابع للحشد الشعبي إلى استهداف بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل أحد منتسبي اللواء، دون الافصاح عن هوية الضحية.