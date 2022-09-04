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تحديث.. مقتل أفراد عائلة بالكامل داخل منزلهم في تكريت

Category: أمـن

Date: 2022-09-04T19:01:38+0000
تحديث.. مقتل أفراد عائلة بالكامل داخل منزلهم في تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على عائلة مقتولة داخل منزلهم في أطراف مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العائلة مكونة من أربعة أشخاص، ام مع فتاتين واخيهن الطبيب، وبحسب مصادر فإن العائلة من ديالى، احد ابنائهم في ألمانيا يتصل بهم منذ أيام دون استجابة إلى أن حضر إلى المنزل وطرق الباب دون إجابة ما اضطر إلى دخول المنزل وتفاجأ بجثث أمه وأخيه وأخواته.

وأضاف، أنه ابلغ الشرطة وحضرت قوة أمنية للتحقيق وباشرت بمراجعة تسجيلات الكاميرا للوصول إلى الجناة.

وأوضح المصدر أن العائلة المغدورة من ديالى وسكنوا تكريت منذ عام ٢٠٠٩ وهم من قبيلة المشاهدة، مشيرا إلى أن الحادث قد مضى عليه أكثر ٣ أيام ما سبب تعلن جثث الضحايا ولازال التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الحادث.

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