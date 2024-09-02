مقتل فتى بنزاع عشائري مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بمقتل فتى بسبب نزاع عشائري شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع فجر اليوم، بين طرفين في قضاء الغراف، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية".

وبين المصدر، ان "النزاع أدى لمقتل فتى يبلغ من العمر 12 عاماً بعدما أصيب بطلقة في الرأس"، لافتا إلى أن "قوات امنية فرضت سيطرتها على موقع الحادث بالقوة، فيما قامت بنقل الجثة للطب العدلي".