مقتل فتاة في القائم وشقيقان يفقدان حياتهما غرقاً في ميسان

شفق نيوز/ تمكنت مديرية مكافحة إجرام القائم في الأنبار، يوم الثلاثاء، من كشف ملابسات جريمة قتل كانت قد سجلت في البداية على أنها حالة انتحار، فيما سُجلت محافظة ميسان وفاة شقيقين غرقاً في نهر دجلة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً رسمياً ورد إلى مكافحة إجرام القائم عند الساعة الثانية فجر اليوم، بوجود حالة انتحار في مستشفى القائم العام"، مبيناً أن "قوة من المكافحة توجهت فوراً إلى موقع الحادث وخلال التحقيقات ومتابعة آثار الجريمة تبيّن أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف أن "المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة خلال ساعتين فقط"، مشيراً إلى "إلقاء القبض على الجاني وإيداعه التوقيف، بانتظار عرضه على قاضي التحقيق لينال جزاءه العادل وفق القانون".

وفي حادث أمني آخر، أفاد مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز بأن "شقيقين لم يتجاوزا سن الـ 15 عاماً لقيا مصرعهما غرقاً في نهر دجلة بقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان، بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر خلال السباحة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".