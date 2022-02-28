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مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T19:14:30+0000
مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بجريمة قتل في محافظة ذي قار، واعتقال أربعة مطلوبين للقضاء في النجف.

وذكر مصدر في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 18  عاماً، قُتلتْ على يد ابن عمها، داخل منزلها بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، من دون كشف سبب القتل أو الطريقة التي تمت بها".

من جانبه، أبلغ مصدر آخر،الوكالة، أن "قوة أمنية في سيطرة مفرق غماس، تمكنت من القبض على 4 أشخاص مطلوبين للجهات القضائية"، لافتا إلى أن "بين المعتقلين الأربعة، 3 أشخاص مطلوبين وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، المعنية بـ(القتل العمد)".

وأضاف المصدر، ان "الشخص الرابع هو تاجر مخدرات من أهالي محافظة ميسان"، مشيراً إلى أن "جميع المعتقلين هم من المحافظات الجنوبية".

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