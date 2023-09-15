مقتل فتاة بظروف غامضة ومصرع امرأة بصعقة وإحباط محاولة انتحار بمدن عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بالعثور على فتاة مقتولة داخل منزلها باطراف مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية عثرت على فتاة في الصف السادس الإعدادي مشنوقة داخل منزلها في حي المفرق غربي بعقوبة.

واضاف ان التحقيقات الاولية تشير الى انها جريمة قتل متعمدة من قبل احد افراد أُسرتها لأسباب ومشاكل اجتماعية فيما لازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.

في غضون أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بمصرع امرأة جراء صعقة كهربائية بأطراف المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما لقيت مصرعها جراء صعقة كهربائية خلال أعمال تنظيف داخل منزلها في حي "النصر" باطراف مدينة كركوك.

وأشار الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بملابسات الحادث.

وفي كربلاء أفادت الشرطة النهرية، بإنقاذ حياة شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الهندية القديم.

وقالت الشرطة في بيان، إنه بعد ورود نداء من السيطرة المركزية بان هناك شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً يحاول الانتحار من اعلى جسر الهندية القديم، وعلى الفور توجهت مفرزة من الشرطة النهرية في القضاء الى مكان الحادث.

وذكر البيان أنه قبل وصول المفرزة قذف الشاب نفسه من اعلى الجسر وسرعان ما توجهت المفرزة الى مكان الحادث وتم انتشاله من نهر الهندية، وتبين انه قد اصيب برأسه نتيجة ارتطامه في الماء.

وبحسب البيان، فقد تم ارساله الى المستشفى لتلقي العلاج، وبعدها تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.