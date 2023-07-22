مقتل فتاة بظروف غامضة في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم السبت، بمقتل فتاة برصاص مسلحين مجهولين وسط المحافظة، في ظروف ما زالت غامضة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً خارج منزلها في الحي العسكري وسط مدينة النجف، حيث تلقت برصاصة واحدة في جسدها، في ظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الأمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".