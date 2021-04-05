مقتل فتاة بسلاح والدها في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، بمقتل فتاة عن طريق الخطأ بسلاح والدها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأب كان يقوم بتنظيف سلاحه الشخصيداخل منزله في حي الوحدة، من دون أن ينتبه إذا ما كان السلاح خالٍ من الرصاص أو في وضع الأمان، فانطلقت رصاصة منه واستقرت في جسد ابنته، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وأشار إلى أن الشرطة نقلت نقلت جثة الفتاة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً مع الأب.

يشار إلى أن حادثة مشابهة وقعت في محافظة ديالى بتاريخ 25 آذار الماضي، حيث أبلغ مصدر في شرطة محافظة ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن فتاة كانت تعبث بسلاح والدها داخل المنزل في إحدى قرى ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، وضغطت على زناد الإطلاق ما أدى إلى مقتلها على الفور.