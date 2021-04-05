سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل فتاة بسلاح والدها في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T17:20:59+0000
مقتل فتاة بسلاح والدها في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، بمقتل فتاة عن طريق الخطأ بسلاح والدها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأب كان يقوم بتنظيف سلاحه الشخصيداخل منزله في حي الوحدة، من دون أن ينتبه إذا ما كان السلاح خالٍ من الرصاص أو في وضع الأمان، فانطلقت رصاصة منه واستقرت في جسد ابنته، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وأشار إلى أن الشرطة نقلت نقلت جثة الفتاة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً مع الأب.

يشار إلى أن حادثة مشابهة وقعت في محافظة ديالى بتاريخ 25 آذار الماضي، حيث أبلغ مصدر في شرطة محافظة ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن فتاة كانت تعبث بسلاح والدها داخل المنزل في إحدى قرى ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، وضغطت على زناد الإطلاق ما أدى إلى مقتلها على الفور.

related

اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

Date: 2019-11-18 21:09:15
اخلاء سبيل صحفي بعد ساعات من اختطافه جنوبي العراق

شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

Date: 2021-03-02 16:56:44
شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

مصرع واصابة 11 شخصا بحادثين مروعين في الديوانية ودهوك

Date: 2020-05-02 15:03:56
مصرع واصابة 11 شخصا بحادثين مروعين في الديوانية ودهوك

في ديالى.. فتاة تنهي حياتها بسلاح والدها

Date: 2021-03-25 14:31:03
في ديالى.. فتاة تنهي حياتها بسلاح والدها

مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

Date: 2020-12-03 08:28:43
مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

Date: 2020-12-09 19:31:35
صور.. الدفاع المدني يعيد الحياة لـ 3 مواطنين وينتشل جثة رابع بالديوانية

محتجون يحرقون منزل جميل الشمري في الديوانية

Date: 2019-12-01 09:25:18
محتجون يحرقون منزل جميل الشمري في الديوانية

كورونا توقف إجراءات إطلاق سراح 6 متظاهرين في الديوانية

Date: 2021-03-04 10:08:44
كورونا توقف إجراءات إطلاق سراح 6 متظاهرين في الديوانية