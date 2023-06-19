مقتل عنصر أمن بنزاع عشائري والسجن لآخر بتهمة ابتزاز مواطنين في ذي قار والنجف

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بمقتل عنصر أمن بنزاع عشائري في محافظة ذي قار، والحكم بسجن عنصر آخر بتهمة ابتزاز مواطنين في النجف.

وأبلغ مصدر في ذي قار وكالة شفق نيوز، أن "عنصرا امنياً قتل اثناء نزاع عشائري بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، بعد تجدد النزاع بين عشيرتي (عتاب وال حاتم)".

وبين المصدر، ان "قوات امنية فرضت طوقاً امنياً على مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي النجف، افاد مصدر امني، بان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالسجن بحق عنصر امني بتهمة الابتزاز للمواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ضد عنصر امني يعمل في قيادة شرطة النجف بعد ادانته بجريمة ابتزاز احد المشتكين وطلب رشوة قدرها مليون دينار"، لافتا إلى ان " القرار تضمن ايضا تغريم المدان مبلغا قدره 5 مليون دينار عراقي".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 لسنة 1983 ".