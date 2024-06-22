مقتل عنصر من "المقاومة الإسلامية بالعراق" بقصف أمريكي قرب الحدود السورية

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم السبت، مقتل أحد عناصرها في قصف أمريكي استهدف سيارته على الحدود السورية - العراقية.

وقال "المجلس الجهادي" في فصيل "كتائب سيد الشهداء" في بيان صدر فجر اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أمريكي غادر استهدف عجلته في يوم الجمعة، أثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".

وأمس الجمعة، أفادت مصادر محلية، بتعرض مقرات تابعة للفصائل العراقية إلى ضربة جوية ضمن الأراضي السورية.

وبحسب المعلومات التي وردت حينها؛ أن طيرانا مجهولا استهدف مناطق الفصائل الموالية لإيران ضمن مناطق البوكمال وبادية الحمدان والسكرية في الاراضي السورية.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية؛ أن القصف استهدف شاحنة بطائرة مسيرة في محيط بلدة عشائر في البوكمال قرب الحدود العراقية.

من ناحيته؛ أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن انفجارا واحدا شديد وقع قرب بلدة ⁧‫السكرية‬⁩ بالتزامن مع تحليق طائرة يرجح أنها استهدفت هذه المنطقة.

واشار المرصد؛ إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يوجد فيها محطة وقود تابعة للفصائل الموالية لإيران.