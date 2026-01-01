مقتل عنصر أمني بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الخميس، بمقتل عنصر أمني بهجوم مسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في الجيش العراقي قتل بهجوم نفذه مسلحون في منطقة (آل كنش) بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة".

وبين أنه تم تطويق مكان الحادث وتوقيف عدد من المشبه بهم ومصادرة أسلحة نارية، وتم نقل الجثة للطب العدلي.

وأضاف المصدر أن "جريمة القتل هي الثانية التي تشهدها الناحية في اليوم الأول لرأس السنة الميلادية 2026".