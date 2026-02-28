مقتل عنصر أمني برصاص زميله داخل نقطة حراسة حزبية في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم السبت، بمقتل عنصر أمني يعمل في نقطة حراسة تابعة لأحد الأحزاب السياسية، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل زميله داخل الموقع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية نشبت بين عنصرين أمنيين داخل نقطة الحراسة تطورت إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن مقتل أحدهما في الحال"، مبيناً أن الحادث وقع قرب مبنى مستشفى الأطفال باتجاه شارع المحافظة، وسط المدينة.

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الخلاف، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.