مقتل عنصر بالحشد واصابة شخصين بنزاع على قطعة أرض زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري "عنيف" شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا طاحنا اندلع بين عشيرتي الشويلات والنبهان بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة وأُستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة"، لافتا إلى ان "النزاع اندلع بسبب خلاف على ارض زراعية".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بمقتل شخص وإصابة أثنين آخرين بجروح خطرة"، مشيراً إلى ان" المجنى عليه يعمل في الحشد الشعبي".

واضاف المصدر، ان "قوة امنية كبيرة داهمت مكان النزاع وقامت بإيقافه، وحصول هدنة بين طرفيه".