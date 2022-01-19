رجل يقتل ابنه بتحريض من زوجته في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الأربعاء ان رجلا أقدم على قتل ابنه في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان رجلا أقدم على قتل ابنه رميا بالرصاص بتحريض من زوجته التي ادعت انه الضحية ضربها وحاول قتلها.

وأضاف المصدر ان "الرجل الجاني كان يرعى اغناما وهرع الى منزله بعد اتصال تحريضي من زوجته الثانية التي ادعت ان ابنه الضحية يحاول قتلها وضربها بشدة".

وتابع المصدر ان الرجل اطلق رصاصتين صوب رأس ابنه وارداه قتيلا بالحال في قرية "العجيمي" التابعة لناحية السلام 25 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا ان الضحية منتسب في الجيش – الفرقة الخامس ويبلغ من العمر 35 عاما.

واكد المصدر ان الرجل وزوجته لاذا بالفرار الى مكان مجهول فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث والتحري لالقاء القبض عليهما.