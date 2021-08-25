مقتل عنصري داعش والقبض على 7 آخرين في أنحاء العراق

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الأربعاء، مقتل عنصرين اثنين في تنظيم داعش واعتقال ٧ آخرين في عمليات متفرقة بأنحاء البلاد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة ، وبإشراف مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت تشكيلات الجهاز، واجبات نوعية في مُحافظات عدة قُتل فيها عُنصران وألقي القبض على ٧ آخرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأوضح أنه "بمعلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية أسفرت عن قتل عُنصرين إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في عصابات داعـش الإرهابية بالقُرب من بحيرة نارين - مُحافظة ديالى".

وأضاف، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بعمليات إلقاء القبض على بقايا داعـش حيثُ ابتدأت الواجبات في العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ(٤) إرهابيين في الطارمية - ابو غريب - حي الفرات - الرضوانية".

وأشار إلى "تنفيذ الجهاز واجبات مُتفرقة في مُحافظات الأنبار - نينوى - كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على (٣) إرهابيين".