مقتل عنصرين أمنيين أحدهما ضابط في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، مقتل اثنين من منتسبيها أحدهما ضابط، خلال وجب أمني ضمن محافظة كربلاء.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من شرطة محافظة كربلاء خرجت لتنفيذ أوامر قبض قضائية بحق أحد المطلوبين، إلا أن المتهم وأخاه أقدما على فتح النار على القوة الأمنية، ما أسفر عن استشهاد الرائد (سلام احمد محمد) واستشهاد المفوض (علي عبوش عيسى)".

واشارت الوزارة، إلى أن الواجب الأمني اكتمل وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.