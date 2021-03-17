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مقتل عنصرين بداعش وإصابة منتسبين أمنيين شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-17T14:01:39+0000
مقتل عنصرين بداعش وإصابة منتسبين أمنيين شمالي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش، وإصابة منتسب في الجيش وآخر بالحشد العشائري في الطارمية شمالي بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عنصرين بتنظيم داعش قتلا خلال كمين نصبته القوات الأمنية والحشد العشائري وطيران الجيش، ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت أيضا عن إصابة منتسب في الجيش العراقي، وآخر من الحشد العشائري، بجروح متفاوتة".

وكان إعلام الحشد الشعبي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن مقتل عنصر من داعش وإصابة آخر بكمين نصبته قوة من الحشد في بستان الطوبي بقضاء الطارمية.

يشار إلى أن القوات الأمنية والحشد الشعبي كثفت من العمليات العسكرية في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد في الآونة الأخيرة لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.

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