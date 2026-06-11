مقتل عنصرين بداعش احداهما "قيادي" بضربتين جويتين في قاطع ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن مقتل عنصرين بتنظيم داعش، احداهما "قيادي"، بضربتين جويتين ضمن قاطع محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى مديرية الاستخبارات العسكرية عن تواجد مفرزة إرهابية في منطقة جنوب بهرز ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، تم وضع خطة مراقبة واستطلاع جوي مكثفة بالتنسيق بين خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة والمديرية استمرت لعدة أيام".

وتابعت القيادة: "بعد التأكد من تواجد المفرزة المؤلفة من إرهابيين اثنين، أحدهما قيادي مهم في داعش، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 ضربتين جويتين ناجحتين. وتزامناً مع الضربتين، تحركت قوة برية فوراً باتجاه منطقة الضربة لإجراء التفتيش وتطهير المكان".