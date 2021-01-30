مقتل عناصر من داعش بينهم قيادي كبير في كركوك والأنبار

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن مقتل عناصر من تنظيم داعش وتدمير مضافات لهم جنوبي محافظة كركوك، فيما قتلت القوات الأمنية قيادياً كبيراً في التنظيم بصحراء الأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش خلال عملية تفتيش في وادي الشاي بقضاء داقوق جنوبي كركوك، مؤكداً أن القوة قتلت عدداً من الدواعش واستولت على أسلحتهم.

وأضاف أن القوة عثرت على مضافات وعجلات مفخخة للتنظيم وتم تفجيرها ميدانياً.

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، في بيان ورد لشفق نيوز، أن قوة من الفرقة الأولى بالجيش تمكنت خلال عملية محكمة من قتل انتحاريين اثنين من عناصر داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، في منطقة فيضة الغزلان بصحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار.

وأشار الغنام إلى أن أحد الانتحاريين هو المسؤول العسكري لصحراء الرطبة في التنظيم، مثنى شتران المرعاوي، مضيفاً أن القوات ما زالت مستمرة بالعملية العسكرية.